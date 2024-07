500 commerçants en plein air sur 5 km en plein centre-ville de Lyon

Le Lyon Braderie Festival revient pour une troisième édition en octobre sur un parcours de plus de 5 kilomètres edans l'hyper centre de la ville.

Du 11 au 13 octobre 2024, l'association My Presqu'Ile prévoit une nouvelle édition du Lyon Braderie Festival, un festival gigantesque lyonnais proposant des milliers de bonnes affaires qui sauront ravir garde-robes, balcons et papilles.

Un festival extravagant

Le festival s'étendra cette année sur une distance de cinq kilomètres. Plus de 500 commerçants seront réunis pour l'évènement, de la Croix-Rousse à Confluence. Pour l'occasion, la zone allant de la place des Terreaux jusqu'à Bellecour sera entièrement piétonne, de quoi faire son shopping en toute tranquillité.

Le festival se divisera entre quatre secteurs. Le Pôle Marché à Confluence, dans lequel une centaine d'enseignes feront des offres à des prix imbattables. Des stands de seconde main, des brocantes et vide-greniers seront également présents. La place des Jacobins recevra le Pôle Jardin, avec la vente de plantes, de fleurs coupées et séchées, de délices et produits dédiés au végétal. La place de la République deviendra le temple de la street-food, du coffee shop et des DJ sets avec le Pôle Food Court. Enfin, l'innovation de cette année : le Pôle Open Air sur la place Sathonay. On y retrouvera un grand terrain de jeux, des conteurs, des musiciens, des ateliers, des jeux en bois et de construction, une piste de danse...

Plus d'informations ici.