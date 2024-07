"Fluo Party" pour le bal des pompiers de Lyon Confluence

L'incontournable bal des pompiers de la caserne de Lyon-Confluence promet encore une fois d’être un évènement haut en couleurs.

Chaque année, à l'occasion de la fête nationale, les pompiers de la caserne Confluence organisent leur traditionnel bal, devenant un rendez-vous incontournable pour les habitants et touristes de la ville. On y croise un peu tout le monde et on s'y amuse franchement. Comme chaque année, le bal se déroule le 13 et 14 juillet, dès 21h et jusqu’à l’aube. En 2023, pas moins de 3 000 personnes de tout âge ont vibré ensemble entre les murs de la caserne. Cette année, le thème choisi est "Fluo Party". DJ, bars, pistes de danse et animations sont au programme.

Renforcer le lien entre population et pompiers

Cette fête annuelle permet de réunir les pompiers et leurs familles mais aussi les habitants locaux le temps d’une soirée de festivités mémorables. Le bal favorise également le contact social en renforçant les liens entre les soldats du feu et la population.

Les recettes engendrées par l’organisation du bal seront intégralement renversées à l’association du cercle des sapeurs-pompiers de Confluence, leur permettent d’améliorer leur confort de vie au sein de la caserne tout au long de l’année.

Pratique : la soirée a lieu au 25 cours Suchet (Lyon 2e), le tarif d’entrée est de 10 euros incluant une consommation offerte.

