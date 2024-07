Jazz à Vienne : Rhoda Scott, la plus française des jazzwomen

La légende du jazz, installée en France depuis la fin des années 1960, fait son retour sur la scène de Vienne.

Même si le renouvellement se fait année après année parce que même les diamants jazz ne sont pas éternels, il faut reconnaître que la spécialité de Jazz à Vienne a toujours été de convier les gloires les plus vénérables et les plus canoniques des musiques improvisées.

D’ailleurs souvent un peu les mêmes. Dans le genre vieille gloire (sans connotation péjorative aucune), Rhoda Scott, 85 ans, se pose là. Chanteuse et organiste, la fille de pasteur du New Jersey a, selon l’expression consacrée, œuvré avec les plus grands.

Elle est aussi la plus française des jazzwomen (en 1970, elle faisait déjà la première partie de Gilbert Bécaud à l’Olympia) et même la plus viennoise. Rhoda a en effet créé le Lady Quartet avec lequel elle partage la scène (en plus de prestigieux invités) en 2004 à Vienne même.

Ce 11 juillet, montera également sur scène dans un autre style, Jools Holland, pianiste britannique à la tête d’une très culte émission musicale Later… with Jools Hloland qui a vu passer la crème de la pop mondiale.

Rhoda Scott Lady Quartet + Jools Holland – Le 11 juillet au théâtre antique de Vienne.