445 000 contrefaçons saisie dans la région de Lyon en 2020

Les cigarettes de contrebande comptent parmi les produits les plus interceptés

Pour la seule année 2020, la douane de la région Rhône-Alpes a déclaré au Progrès avoir saisi 445 000 contrefaçons, qui correspondent à une valeur de 28,8 millions d'euros.

Les aéroports quasi désertés à cause de la crise sanitaires, la douane opérant à Lyon et sa région a concentré ses effort sur le fret ferroviaire, les routes automobiliste et la voie postale.

Au total pour l'année 2020, c'est plus de 445 000 contrefaçons pour une valeur de 28,8 M€ qui ont été interceptés annonce Le Progrès .

Les produits sont variés. Sans surprise, le tabac de contrebande a une bonne place parmi les produits les plus interceptés, comme cette tonne de cigarettes saisie à Lyon en décembre dernier. Mais il y a aussi des produits plus étonnants. Comme ce cobra dans une bouteille ou encore des tétines de nourrissons, dangereuse pour les petits.

Pareillement près de 55 000 imitations d’articles de luxe (textile et maroquinerie, de chaussures et de linges de main) dans la Loire et une soixantaine de faux sacs à Lyon.

On retrouve également des produits non conformes, comme des crèmes à blanchir la peau, qui présentent un risque pour la santé de utilisateurs.