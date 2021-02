Lyon : en 2020, 5,5 tonnes de stupéfiants ont été saisies dans la région Auvergne-Rhône-Alpes par la douane

En 2020, les services douaniers ont mis la main sur 5 tonnes et demi de produits stupéfiants dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec une réorientation des contrôles en fonction de la crise de la Covid-19.

5,54 tonnes. C'est le volume de stupéfiants saisi par les douanes durant l'année 2020 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Si les saisies sont moindres que les 7 tonnes interceptées en 2019, il faut prendre en considération l'année 2020, singulière compte tenu des restrictions de circulation prises pour enrayer la pandémie de Covid-19. "En 2020, les flux de population et de marchandises ont sensiblement baissé. Or, nous intervenons sur les grands axes de circulation et les points frontières (aéroports notamment). Les quantités saisies sont donc logiquement en baisse par rapport à 2019."

1 saisie sur 4 par voie postale et fret express

Mais à année particulière, opérations particulières : les douanes ont réorienté leurs contrôles sur le fret express et la voie postale "pour suivre l'évolution des trafics". Ainsi, en 2020, 1 saisie de stupéfiants sur 4 l'était par voie postale ou fret express.

Les autres constatations en matière de produits stupéfiants ont été réalisées à plus de 50 % sur le vecteur routier (véhicules légers, poids lourds, bus) et lors du contrôle des voyageurs dans les trains ou les aéroports.

Si les volumes globaux de saisies ont baissé en 2020, le nombre de constatations est constant en dépit du contexte épidémique, soit 1 200 saisies.

Dans le détail, les douanes ont saisi : 5,13 tonnes de cannabis (dont 2,6 tonnes de résines et 2,49 tonnes d'herbe), 201 kilos d'ecstasy, 33,94 kilos d'héroïne, 30,44 kilos de cocaïne et 36,74 kilos de drogues de synthèse.

Exemples de saisies marquantes en 2020 :