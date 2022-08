33 °c attendus à Lyon ce lundi, avant un nouveau pic caniculaire

Canicule : épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur une période prolongée. Dans le Rhône, on parle de canicule lorsque la température dépasse les 34°C et ne tombe pas sous les 20°C la nuit. Photos © Antoine Merlet

Il va encore faire chaud ce lundi 8 août à Lyon, il s’agit des prémices d’un nouveau pic caniculaire de la 3e vague de chaleur qui a commencé le 31 juillet. Les journées les plus chaudes sont attendues à Lyon de mercredi à samedi.

La baisse des températures enregistrée depuis vendredi pourrait laisser penser que le 3e épisode de canicule est passé à Lyon et dans le Rhône, mais selon Météo France il n’en est rien, il s’agit seulement d’une accalmie. À partir de ce lundi 8 août, les températures vont recommencer à grimper entre Rhône et Saône.

"Il ne s'agit pas d'une quatrième canicule, c'est la même, qui a commencé le 31 juillet, qui continue", Météo France

Ce matin, la chaleur devrait rester supportable alors que Météo France annonce 25°c à 10 heures et 28°c à midi, en revanche à partir de 13 heures et jusqu’à 21 heures ce soir le mercure se situera au-dessus des 30°c. Le pic de chaleur de la journée est attendu vers 17 heures et devrait se situer autour des 33°c. Cette nuit les températures devraient redescendre autour des 20°c, l’occasion de faire rentrer un peu de fraîcheur dans votre logement, avant les fortes chaleurs des prochains jours.

Un pic de chaleur en fin de semaine

En effet, d’ici mercredi "ca va chauffer partout", prévient Météo France. Côté température "on s'oriente vers un nouveau pic de chaleur qui touchera quasiment toute la France en fin de semaine en commençant par le sud du pays". "Il ne s'agit pas d'une quatrième canicule, c'est la même, qui a commencé le 31 juillet, qui continue", précisent les prévisionnistes de Météo France.

À partir de mercredi et au moins jusqu’à samedi 35°c sont annoncés tous les jours à Lyon. Les prévisions pourraient évoluer et seront affinées dans les prochains jours, mais un nouveau de pic de chaleur est bien en approche de la capitale des Gaules. Pour l’heure, ce lundi 8 août, seuls deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont encore vigilance canicule, la Drôme et l'Ardèche.

Lire aussi : Encore deux départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance canicule