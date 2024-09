La Métropole de Lyon a voté ce jour une subvention de trois millions d'euros en faveur du logement étudiant.

Afin de répondre aux problématiques quant à la difficulté de trouver un logement étudiant dans la ville de Lyon, la Métropole à voté ce jour une subvention de trois millions d'euros pour la production de nouveaux logements sociaux étudiants.

Positionné deuxième site d'enseignement supérieur français, avec un total de 190 000 étudiants, Lyon s'avère être un véritable casse-tête pour les jeunes étudiants en recherche de logements.

A lire aussi : Logements étudiants à Lyon 2 : les maires de Bron et Saint-Priest rencontrent le recteur ce mardi

"Victime" de sa forte attractivité, dut à la présence de nombreux établissements d’enseignement supérieur et de recherche, la ville doit veiller à la consolidation des capacités et à la qualité d'accueil des étudiants, afin que ceux-ci puissent être logés et de manière correcte.

"La crise du logement actuelle est particulièrement critique pour les plus fragiles et notamment les étudiants et étudiantes. Notre politique du logement vise justement à tout mettre en œuvre pour que les ménages modestes dont les étudiants puissent avoir un accès au logement par l’encadrement des loyers, la règlementation sur les meublés de tourisme et bien sûr sur l’augmentation de la production de logement social étudiant. Grâce à cette subvention nous menons une politique de lutte contre la précarité et le mal-logement. Le logement, c’est la sécurité et le lieu où l’on se réalise, c’est également une clé dans la réussite du parcours académique" a déclaré Renaud Payre, le Vice-président de la Métropole de Lyon en charge du logement.

4 850 places supplémentaires devraient voir le jour d'ici 2029.

Grâce à ces investissements, et à ceux déjà réalisés par la Métropole dans le cadre du Contrat de plan État-Région (CPER) 2021-2027, ce sont 4 850 places supplémentaires qui devraient voir le jour d'ici 2026, afin d'accueillir de nouveaux étudiants.

Crous Lyon. Image Google Maps.

Une somme qui vient compléter et renforcer les investissements précédents.

Avec 37 000 étudiants bénéficiant d’une bourse sur critères sociaux octroyée par le CROUS de Lyon, cette mesure vise à garantir leur droit au logement et à maintenir une offre suffisante de logement à bas coût.

"Le logement reste le premier poste de dépense des étudiants, il est de notre devoir d’augmenter le parc social pour permettre à toutes et tous d’accéder au logement. Cela passe par la construction de nouveaux logements sociaux comme nous le faisons actuellement sur le campus de Porte des Alpes, mais également dans l’accompagnement de nouveaux projets. Favoriser l’accès à moindre coût pour les étudiants c’est alléger le coût de la vie, permettre une plus grande liberté pour les étudiants et ainsi s’épanouir dans leurs études en profitant d’une meilleure qualité de vie" a annoncé Jean-Michel Longueval, Vice-président de la Métropole de Lyon en charge de l’enseignement supérieur.

A lire aussi :