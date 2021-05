Coronavirus : la vaccination pour "tous" finalement avancée

Le Premier ministre doit annoncer cet après-midi une accélération de la campagne de vaccination, selon une information de RTL. L’ensemble de la population majeure pourrait finalement se faire vacciner avant le 15 juin, date initialement arrêtée par le gouvernement.

Initialement prévue après le 15 juin, la vaccination pour tous les adultes devrait finalement être avancée par le gouvernement. Le Premier ministre Jean Castex devrait annoncer dans l’après-midi une accélération du calendrier de vaccination, révèlent nos confrères de RTL, et dévoiler la nouvelle date à partir de laquelle tous les Français de plus de 18 ans pourront se faire vacciner. Les enseignants, les policiers ou encore les pompiers devraient également être prioritaires pour se faire vacciner, sans limite d’âge.

Les chronodoses pour patienter

Rappelons que, jusqu’à présent, seules les personnes de plus de 50 ans et les moins de 50 ans atteints d’une comorbidité sont éligibles à la vaccination contre le covid-19. Néanmoins, depuis le 12 mai, les autres adultes désirant se faire vacciner peuvent bénéficier de rendez-vous de dernière minute, suite à un désistement par exemple. Toutefois, le nombre de ces chronodoses est infime et les créneaux proposés très vite remplis.

