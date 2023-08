2 000 billets disponibles pour la Coupe du monde de rugby à Saint-Étienne

Le stade Geoffroy-Guichard n’affiche par encore complet pour les quatre matchs de la Coupe du monde de rugby qui seront disputés à la rentrée à Saint-Étienne.

À un peu moins d’un mois du coup d’envoi de la Coupe du monde de rugby, qui se déroulera du 8 septembre au 28 octobre 2023 en France, toutes les places pour assister aux rencontres n’ont pas encore trouver preneur. À Saint-Étienne, où seront disputés quatre matchs de poule entre le 9 septembre et le 1er octobre, environ 2 000 billets sont encore disponibles ce mardi 15 août.

Des places de 20 à 176 euros

En fonction de l’affiche, les prix des places varient de 20 à 176 euros. Une rencontre entre l’Italie et la Namibie, deux équipes ayant respectivement terminées à la 9e et à la 16e place de la dernier Coupe du monde organisée au Japon en 2019, vous coutera ainsi entre 36 et 96 euros si vous achetez votre billet sur la billetterie officielle. Des places à 20 euros sont également disponible sur la plateforme de revente officielle de l’organisation. Les tickets y sont vendus au prix officiel, dans la limite de 6 billets par personne, afin de lutter contre le marché noir.

Pour une rencontre un peu plus prestigieuse, comme la confrontation entre l’Australie et les Fidji ou l’opposition entre l’Argentine et les Samoa, comptez au minimum 116 euros sur la billetterie et 48 euros à la revente. À noter que les Springboks disputeront deux matchs à Geoffroy-Guichard, la sélection australienne ayant choisi la ville de Saint-Étienne comme camp de base pour toute la durée des phases de poule.

Les billets encore disponibles pour chaque match

Italie - Namibie : 13 heures - 9 septembre

Prix : de 36 à 96 euros ;

557 places disponibles ;

Plus de 800 billets sont également disponibles à la revente sur le site officiel, à des prix allant de 20 à 36 euros.

Australie - Fidji : 17h45 - 17 septembre

Prix : de 120 à 176 euros ;

31 places disponibles ;

32 billets sont également disponibles à la revente sur le site officiel, à des prix allant de 64 à 176 euros.

Argentine - Samoa : 17h45 - 22 septembre

Prix : 116 euros ;

175 places disponibles ;

14 billets sont également disponibles à la revente sur le site officiel, à des prix allant de 48 à 116 euros.

Australie - Portugal : 17h45 - 1er octobre