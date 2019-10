14 kilos de cannabis et 80 000 euros saisis près de Lyon

Un trafic impliquant une dizaine de personnes a été démantelé récemment à Vénissieux.

Selon le journal Le Progrès, deux jeunes hommes ont été arrêtés récemment dans le centre-ville de Vénissieux. Les deux suspects étaient à la tête d'un trafic de drogue. Ils ont d'abord été mis sous surveillance. L'enquête a porté ses fruits puisque dix personnes qui participaient au trafic ont été interpellées. Dans leurs domiciles et dans plusieurs garages, 11,463 kg de résine de cannabis et 2,835 kg d'herbe ont été saisis ainsi qu’un peu plus de 80 000 euros, précise le quotidien. Après les gardes à vue, trois personnes ont été présentées au parquet de Lyon. Deux d'entre elles ont été placées en détention provisoire.