Vente et consommation d'alcool sur la voie publique, achat et utilisation d'engins pyrotechnique, un arrêté de la préfecture du Rhône prescrit plusieurs interdictions.

Jusqu'au mercredi 15 juillet, la préfecture du Rhône a pris un arrêté prescrivant plusieurs interdictions à Lyon et dans tout le département du Rhône. Ainsi, “la consommation en réunion de boissons alcooliques sur la voie publique en dehors des lieux réservés à cet effet” sera interdite tout comme “la vente, la détention et l’usage de feux d’artifice, fusées et pétards de catégories F2, F3 et T1 sur la voie publique”. Une interdiction qui n'empêche pas l'utilisation d'engins pyrotechniques et de mortiers les nuits dans l'agglomération lyonnaise depuis quelque temps.

Enfin, cet arrêté prévoit que “la détention, le transport ou la vente de carburant en récipient portable sauf démarche à usage privé dûment justifiée” est interdite ainsi que “la vente d’alcool à emporter du samedi 11 juillet 2020 au mercredi 15 juillet 2020, entre 20 heures et 4 heures du matin”.