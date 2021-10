14 anciens conseillers départementaux de l'Isère honorés à Grenoble

Le président du département isérois a pris la parole afin de rappeler que " les anciens conseillers généraux à l’époque, qui ont été nommés conseillers départementaux honoraires par le Préfet, ont fait le choix, à un moment de leur vie, de se consacrer à un mandat au service de l’Isère et de ses habitants. Ils se sont engagés pour le collectif, pour l’intérêt général, pour le bien commun, pour représenter la richesse et la diversité des territoires qui composent notre beau département. Cet engagement nous avons souhaité le mettre à l’honneur en organisant cette cérémonie. Remettre à chacun d’entre eux la médaille du Département est la juste reconnaissance de leur travail toujours passionné, dévoué et sincère, au sein de l’assemblée départementale, pour l’Isère et pour les Isérois".