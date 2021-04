1100 nouvelles places de parking pour les vélos à Lyon d'ici 2022

La société publique gérant les parcs de stationnement de Lyon annonce doubler le nombre de places de parking pour les vélos d'ici la fin de l'année 2021. 1100 nouvelles places de parking en plus.

Une annonce qui est arrivée hier, et qui concerne les seize parkings de Lyon Parc Auto (LPA), la société en question. Une bonne nouvelle pour tous les cyclistes de la capitale des Gaules. Ils pourront ainsi profiter des 2.200 places pour les vélos dans les parkings de Lyon avant 2022, selon les dirigeants de LPA.

Mais ces nouvelles places de parking se feront au détriment des conducteurs de voitures dans une moindre mesure : 96 emplacements de voitures disparaîtront... sur un total de 18 000. Une compensation relative donc. L'ouverture en juin du parking Saint-Antoine permettra ainsi la création de 200 places pour les vélos, en plus des 900 nouvelles places annoncées dans les parcs déjà existants. Selon la directrice de LPA, Pascale Gibert, le besoin était pressant : "Avec plus de 350 personnes sur notre liste d'attente, cet agrandissement répond à une demande croissante".

Augmentation du prix des abonnements annuels :

Fabien Bagnon, président de LPA, mais aussi vice-président (groupe "Les Ecologistes") de la métropole et militant de la cause du vélo en ville, informe que l'ouverture de ces nouvelles places se soldera par une augmentation du prix des abonnements annuels. Pour rappel, il est aujourd'hui compris entre 38 et 64 euros.

Il est déjà possible de réserver sa place en contactant cette adresse : abonnement@lpa.fr