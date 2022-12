1 TGV sur 4 ne devrait pas circuler ce lundi 5 décembre

Après avoir entraîné l’annulation de 60% des trains ce week-end, le mouvement de grève des contrôleurs SNCF doit se terminer ce lundi 5 décembre, où 1 TGV sur 4 ne devrait pas circuler.

Le week-end noir de la SNCF et de ses voyageurs joue les prolongations ce lundi 5 décembre. Dimanche soir, un porte-parole de la SNCF évoquait à l’AFP "un retour progressif à la normale lundi" avec 3 TGV sur 4 en circulation. Pour un retour à la normale complet du trafic sur les rails il faudra attendre mardi, conséquence de la grève des contrôleurs, qui a entraîné la suppression de 3 TGV sur 4 ce week-end.

ℹ️ Mouvement social : la circulation des trains sera fortement perturbée du 2 au 5 décembre sur les trains TGV INOUI, OUIGO, et INTERCITES. Vérifiez les horaires des trains avant de vous rendre en gare. — SNCF (@SNCF) November 30, 2022

Alors que ces salariés indispensables à la circulation des trains menacent de reprendre leur grève les week-ends de Noël et du Nouvel An pour réclamer une meilleure reconnaissance de leur statut, des rencontres sont prévues cette semaine avec la direction de la SNCF. Au-delà des questions de salaire, les contrôleurs se sentent "maltraités", et réclament une meilleure prise en considération ainsi qu'une amélioration de leurs conditions de travail, avait expliqué samedi sur RMC Fabien Villedieu, délégué syndical SUD Rail.