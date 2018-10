Voisin se lance dans la haute chocolaterie

A l'occasion de l'ouverture prochaine de sa nouvelle boutique au Grand Hôtel-Dieu, dans la Cité de la Gastronomie, la plus grande chocolaterie artisanale de France s'attaque aux grands crus d'exception.

Si la maison centenaire boit du petit lait à l'idée d' "avoir fait découvrir le chocolat aux Lyonnais", il y a précisément cent vingt-et-un an, cours de la Liberté, elle n'avait en revanche pas travailler les terroirs de cacao les plus rares et les plus nobles au monde.

C'est désormais chose faite avec le lancement d'une collection de six tablettes de chocolat, travaillées à partir des fèves Criollo et Trinitario, "qui représentent à elles deux moins de 10 % de la production mondiale" (le Criollo, connu pour la finesse de son goût, étant le plus recherché au monde).

Six grands crus pour six grands terroirs. Porcelana au Venezuela, Mava Ottange à Madagascar, Amazonas au Pérou, El Vado au Mexique, First Grade Polished en Jamaïque, et Couva-Tabaquite à Trinité- et-Tobago.

A raison de 200 kilos par grand cru, cela fait en tout et pour tout 2 500 tables pour chaque origine.

Pour en avoir goûté quelques échantillons, on peut vous assurer que Voisin joue dans la cour des grands.

> Retrouver l'histoire de "Voisin, le chocolatier des Lyonnais", dans le mensuel de novembre en kiosque vendredi 26 octobre prochain.