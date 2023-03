Un restaurant de Lyon peut remporter la "battle des chefs"

Pour la saison 3 de la "battle des chefs", dix chefs issus de dix métropoles s'affrontent pour cuisiner la meilleure recette d’Agneau de lait des Pyrénées.

Dix chefs sont entrés en compétition il y a six semaines pour le meilleur agneau de Lait des Pyrénées, aujourd’hui, ils ne sont plus que quatre participants. De son côté, la ville de Lyon toujours en course est représentée avec le M restaurant, situé dans le 6e arrondissement, qui propose "une selle d’Agneau façon belle époque, tarte fine aux champignons, pomme de terre soufflée".

Début de la finale le 6 mars

Dans cette compétition, le restaurant lyonnais affrontera ce lundi 6 mars, quatre autres restaurants situés à Bordeaux, Strasbourg, Lille et Marseille. Pour départager les différents concurrents, ce sont les internautes qui auront la possibilité de voter pour leur coup de cœur avec des postes sur les réseaux sociaux.

À l’issue de la battle finale, un tirage au sort sera organisé lundi 13 mars afin d’offrir à l’un des participants un séjour dans les Pyrénées ou un dîner.