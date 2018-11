Un dessert végan pour la coupe du Monde de la pâtisserie à Lyon

La finale de la coupe du Monde de la pâtisserie se tiendra à Lyon du 27 au 28 janvier durant le SIRHA (Salon International de la Restauration de l'Hôtellerie et de l'Alimentation). Pour cette édition, les candidats devront réaliser un dessert végan.

Un dessert sans aucun ingrédient issu d'un produit animal ou d'origine animale, bref pas de beurre, oeuf, ou lait, et 100 % végétal ? C'est le challenge que devront réussir les candidats de la coupe du Monde de la pâtisserie à Lyon.

La compétition se tiendra du 27 au 28 janvier durant le SIRHA (Salon International de la Restauration de l'Hôtellerie et de l'Alimentation). Les équipes venues de 55 pays différents s'affronteront autour d'un thème commun : nature, flore et faune. Durant dix heures, ils devront réaliser 3 entremets au chocolat, 3 entremets glacés aux fruits, 19 desserts à l’assiette, une pièce artistique en sucre, une pièce artistique en chocolat et une pièce artistique en glace hydrique sculptée. L'arrivée d'un dessert végan marque donc une vraie nouveauté. Sur le site de l'événement, le grand pâtissier Philippe Rigollot souligne : "Il existe aujourd’hui une vraie demande pour ce type de préparation recourant à des aliments d’origine exclusivement végétale". De son côté, l'association PETA, qui défend les droits des animaux, a salué l'initiative y voyant un "signe des temps".