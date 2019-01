Tables lyonnaises : B.L.O, le retour en grâce du gras

Probablement la meilleure viande qu’on ait jamais mangée entre Rhône et Saône. Par Toutatis !

“La vérité est le point d’équilibre de deux contradictions”, professe un proverbe chinois. Le mois dernier, on vous engageait à vous attabler chez Culina Hortus, un restaurant végétarien hautement épicurien rue de l’Arbre-Sec (on découvrait par la même occasion que les deux adjectifs n’étaient pas antinomiques). Pour la dernière adresse de l’année, on s’engraisse chez B.L.O. façon barbaque de compétition. Ce serial steakhouse à la coule de la rue de la Charité qui a ouvert au début de l’été a la puissance de feu d’un croiseur et des vaches de concours.