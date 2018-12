Où manger une bonne raclette à Lyon ? Quelle est l'origine de ce délice ?

Même la raclette a sa journée mondiale et il s'agit du 13 décembre. Dès lors, où manger une bonne raclette à Lyon histoire de fêter cela sans parfumer son appartement ? En bonus, nous vous proposons les origines et l'histoire de la raclette, pour briller en société.

Quand il fait froid, n'importe quand même l'été, uniquement lors de la journée mondiale du 13 décembre, jamais à la maison, mais chez les autres : tout le monde a une bonne raison de manger une raclette. Originaire de la région du Valais, en Suisse, la raclette était consommée au Moyen-Âge par les bergers, principalement en été quand ils emmenaient paître les vaches. On parlais de "fromage rôti" car cela consistait à faire fondre une demi-meule de fromage devant un feu de bois. Le nom de raclette s'imposa au milieu du XIXe siècle, en référence à l'action de racler la surface fondue du fromage pour la déposer sur les pommes de terre dans l’assiette. Dans les années 1970, la raclette se démocratise grâce à l’invention de l'appareil à raclette. C’est à cette même période que la raclette passe la frontière et que la raclette de Savoie naît.

Altitude

Du bois du sol au plafond. Du point de vue ambiance, on est servi. Manquerait plus qu'une paire de tarines ou d'abondances et on pourrait se croire en altitude. Le patron a même poussé la coquetterie jusqu'à faire un bar en rondins de bois et des espaces séparés par des troncs d'arbres. Quelques belles photos de montage en noir et blanc agrémentent le tout. Le seul chalet du 6e. Dépaysant. Un détail ne trompe pas : la vaisselle est signée Bernardaud, preuve qu'ici les hôtes ont du goût. Dans les assiettes (on est quand même venu pour manger), c'est aussi bon qu'abondant. Au programme des agapes : salade de chèvre chaud et jambon de montagne, reblochonnade, charcuterie de montagne, raclette au brasero, fondue savoyarde,- et une déclinaison de monts en desserts (le classique Mont-Blanc, version glace vanille, crème de marron, chantilly nature, mais aussi le Mont-Joly en version vanille, praliné, cerneaux de noix, miel, chantilly ou leMont d'Arbois façon vanille, praliné, crème de pralin, meringue, chantilly).

200 rue de Créqui, Lyon 3e - 04 27 78 68 08

Les Terrasses d'Alex

Déclinaison de raclettes à volonté (classique avec jambon blanc, montagnard avec trois sortes de charcuterie) et gratins de ravioles du Dauphiné, tartiflette, montd'or rôti au four, paleron de bœuf confit dans son jus. Plats traditionnels lyonnais et savoyards.

14 rue Alexandre Boutin, Villeurbanne - 04 78 65 95 74

Les Marmottes Raclette à volonté, tartiflette, fondue savoyarde (moutarde, armagnac, cèpes), mondeuse, chignin-bergeron, apremont, le tout dans une déco des plus montagnardes. Vu le pittoresque de la façade, aucun risque de vous perdre (sauf, éventuellement, dans le génépi ou la chartreuse verte). 261 rue Vendôme, Lyon 6e - 04 78 60 42 27

La Fromagerie

En journée, salon fromager, avec une centaine de références françaises et mondiales, le soir bar à raclettes avec une dizaine de choix, comme la raclette nature, au bleu de Gex, à la truffe, au foin... Le nec plus ultra fromager de la ville.

3, rue Romarin, Lyon 1er

L’Amour de nuit

Quoi de mieux qu’une planche de fromages et de charcuterie à partager entre amis autour d’un bon verre de vin ? L’Amour de Nuit a trouvé la solution. Le bon moment se prolonge lorsque, en partant, vous pouvez acheter les fromages, tous issus des régions voisines. Esprit “comme à la maison” pour ce bar à fromages-fromagerie, où règne l’envie de manger sain. Cerise sur le gâteau, la raclette est arrivée. On y court !

80 rue de Marseille, Lyon 7e - 04 37 66 57 12

Mons

Quelques mange-debout dans cette annexe du MOF fromager roannais Hervé Mons avec, entre autres réjouissances, raclettes, fondues et vacherin Mont d’Or, accompagné de quelques petits flacons de vignerons indépendants.

39, rue de la Charité, Lyon 2e - 04 78 37 05 10