Nos coups de coeur vente à emporter à Lyon : le restaurant Rustique dans le 2e

Le restaurant Rustique, révélation culinaire de la fin d'année de Lyon Capitale lance sa version à emporter. Au menu, de la haute cuisine paysanne.

Oui, il est permis d'aller chercher un bon petit plat à emporter dans son restaurant préféré. Il suffit de se munir de son attestation de déplacement dûment remplie en cochant la case "Déplacements pour effectuer des achats de première nécessité".

Pensez bien à appeler au 04 72 13 80 81 pour commander avant de vous déplacer.

Le restaurant Rustique lance sa version à emporter. Chaque semaine, Maxime et Laurence Laurenson proposent leurs "Paniers Rustique", une sélection de plats inspirés de la cuisine paysanne et locale du restaurant. Une notice explicative invite à réaliser quelques finitions. Il n'y a ensuite plus qu'à réchauffer, poêler et dresser son assiette comme au restaurant.