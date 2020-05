Nos coups de coeur vente à emporter à Lyon : le restaurant Le Café du Peintre dans le 6e

Le Café du Peintre fait du 100 % lyonnais en version mijotés... et pas seulement pour le BTP.

Aquarelliste Florence Périer ? Si on peut dire. En digne "mère lyonnaise", elle fait son marché chaque matin, chez les forains ou aux Halles, pour dénicher les produits les plus frais de petits producteurs locaux.

A mi-chemin entre le quartier des Brotteaux et la Part Dieu, son Café du Peintre, dont elle joue les partitions depuis 2009, est un hommage, dit-on, de la fondatrice à un peintre en bâtiment dont elle tomba follement amoureuse.

Dans ce bouchon typiquement lyonnais, entre Maxime, lauréat du "Jeune directeur de salle 2018" du Gault Millau, et sa mère Florence, "née et élevée entre deux tabliers de sapeur" et troisième génération de cuisinières, la part belle est faite aux plats typiquement lyonnais "remis au goût du jour".