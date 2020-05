Nos coups de coeur vente à emporter à Lyon : le restaurant La Table Wei dans le 1er

La Table Wei, petit bistro franco-chinois des plus salivants, s'emporte depuis le 11 mai dernier. Et à Lyon Capitale, on aime beaucoup.

Wei. Le goût. La table éponyme tenue par un trio enjoué qui a bûché à l'Institut Paul Bocuse, à Ecully, a du répondant en termes de goûts. Avec une carte aussi géographiquement variée, on pourrait penser à un hold-up, à un rallye-raid douteux en terrain chinois. Le genre de bistrot qui part dans tous les sens. Vous n'y êtes pas du tout.

Chez Sun, Meng et Wei (le prénom du commis, ça ne s'invente pas), vous n'êtes pas chez le Chinois de quartier. C'est sacrément cuisiné, retors et furieusement goûteux. Bistronomique revendique le trio. Très juste. C’est de la cuisine-fusion dans son sens le plus noble : du brassage de cultures. De quoi se régale-t-on ? D'un patchwork de spécialités de toute la Chine et l'Asie.

Réservation via téléphone au 04 78 28 58 79 ou par mail contact@latablewei.com .

Entrées

• Gaspacho de tomate et basilic/pain maison à l’ail et origan 6€

• Tentacules de poulpes marinés au yuzu et salade quinoa exotiques 8€

• Nems au poulet croustillants maison 6 pièces 8€

Plateaux-repas (entrée +plat)

• Acras coréen et salade verte, sriracha mayo

Ratatouille gourmande de Sichuan/riz parfumé 15€

• Tortilla aux oignons et bacon /salade 17€

Épaule de veau cuisson base température /brocoli/jus de veau corsé

• Salade de quinoa exotique / œuf mariné au soja

Paleron de bœuf mijoté au curry japonais 17€

Plat du jour 14€

Bobun au bœuf citronnelle /Nem croustillant /pickles

Desserts

• Gâteau roulé à la fraise 5€

• Verrine de fraise et basilic /matcha 6€

• Cheesecake Oreo et caramel 6€

• Cheesecake au citron et yuzu 6€

• Tiramisu japonais au lait de soja 7€

Panier de la fête des mères 35€ /personne

Pain et beurre au curry maison inclus

10€ accord mets si besoin ( vin au verre de D-VIN, flacon de vin 12cl x 2)

- Entrée

Ravioles bicolore farcies au bulot et manche de couteau, crème au citronnelle /racine de lotus

- Plat

Magret de canard rosé /mousseline de carottes /condiments au curcuma /jus de canard corsé

- Boîte de mignardises à partager

Rocher coco

Madeleine

Sablé au matcha

Cookies au chocolat

- Dessert

Fraisier revisité japonais

La Table Wei

Du mercredi au lundi, de 11h00 à 14h30 et de 19h00 à 21h00

13 rue Neuve

Lyon 1er