Nos coups de coeur vente à emporter à Lyon : le restaurant Court Bouillon dans le 5e

Court Bouillon, un joli petit restaurant sans prétention avec une cuisine sans chichi, de tradition, simple et goûteuse.

Le Court Bouillon où comment déjeuner et dîner simple et bon marché.

Les menus changent, en partie, tous les jours car dans ce vrai petit resto "maison", certains plats proposés peuvent varier selon les apprivoisements. Entendez que le Clément, le jeune chef (second de cuisine au Splendid, chef de partie à la Cour des Loges puis au Baltahz'Art, commis au Four Seasons Hôtel Georges V) se fournit via de petits producteurs locaux. Basta !

Lors de notre passage, en début de semaine, nous avons opté pour un pavé de cabillaud, vierge colorée, pomme de terre farcie au chorizo et ciboule, un meat ball, veau de pays et poulet, sauce curry rouge au lait de coco, riz jasmin.

C'est bien fait, sincère, avec du goût.

Pour trois personnes, on en a eu pour 60€, soit un menu à 20€/personne.

Chez Court Bouillon, ça se passe avec ou sans commande.

En attendant votre déjeuner, faites donc un tour chez Grive Epicier-Bistrotier. Olivier Fonteneau, une petite épicerie locale et qui redonne le sourire.

Entrées / A partager

- Le Cake "à partager" ou pas ! Poivron confit / Chèvre 5€

- La tranche de Pâté en Croûte "maison" aux noisettes 6,50€

- Le plein de crudités de saison 5€

- 5 Fallafels Pois Chiche Coriandre / Sésame / Cumin 6€

- Saumon Gravlax / Aneth / Citron vert / Gin / Gaufre sarrasin 7,50€

Plats

- Poisson du "marché" / Riz paella / jus bouillabaisse 9,50€

- Joues de cochon laquées / Wok de légumes / Noix de Cajou 9,50€

Desserts

Tartelette / Chocolat / Amande 4€

Les 6 Macarons "maison" 6€

Riz au Lait vanille / Compotée Fraise / Rhubarbe 4€

Cervelle de Canut "maison" 4€ / 150g

4 rue Ferrachat

Lyon 5e

04 78 42 49 33

www.courtbouillon-lyon.fr