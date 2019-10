Lyon Tasting 2019 : un festival de grands vins

La troisième édition de Lyon Tasting, festival des grands vins organisé par le magazine "Terre de Vins", aura lieu les 19 et 20 octobre 2019 au Palais de la Bourse de Lyon. Au programme : rencontres avec les producteurs, master class, ateliers découverte et focus sur la gastronomie lyonnaise.

Créé en 2017, Lyon Tasting réunit chaque année de nombreux professionnels et amateurs, s’affirmant peu à peu comme le rendez-vous incontournable des grands vins dans l’Est de la France. De grands domaines de Bourgogne, du Beaujolais et de la Vallée du Rhône seront encore omniprésents, tandis que Bordeaux, Champagne, Provence et Languedoc tenteront de conquérir la capitale des Gaules avec une sélection de flacons de prestige (nouveaux cépages).

Des Master Class de prestige

4 Master Class animées par Laurent Derhé, Meilleur Ouvrier de France et Président de l’ASLERA (Association des Sommeliers Lyonnais et Rhône-Alpes) seront proposées durant le week-end. Au programme : dégustation Châteauneuf-du-Pape et truffes en présence du chef Serge Ghoukassian, un focus sur le Millésime 2016, les appellations Bourgogne et Mâcon mais également l’importance des verres dans la dégustation.

Accords met et vins à l’honneur

Grande nouveauté cette année : l’évènement s’associe avec les Toques Blanches Lyonnaises et les Bouchons Lyonnais, pour proposer sous forme de bouchées, des spécialités régionales en accord avec les 300 vins présentés lors du festival. Les chefs des Toques Blanches Lyonnaises (Olivier Canal, Antoine Ingrassia, Clément Lattier, Williams Jacquier) et Bouchons Lyonnais (Emmanuel Tachon, Joël Salzi ou encore Bastien Depietri) vous attendront au rez-de-chaussée et à l’étage du Palais de la Bourse.

Samedi 19 octobre de 10h à 18h30 et Dimanche 20 octobre de 10h à 18h

25€ le pass journée / 39€ le pass 2 jours – sur réservation

Palais de la Bourse de Lyon, CCI Lyon - Place de la Bourse, 69002 Lyon