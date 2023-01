Lyon : le restaurant CoCo ouvre cet été dans la gare des Brotteaux

Le restaurant haut de gamme CoCo, déjà présent à Paris, va ouvrir ses portes à Lyon cet été, dans la gare des Brotteaux.

Une nouveauté à Lyon. Le restaurant haut de gamme CoCo déjà installé à Paris s'invite dans la capitale des Gaules, à la gare des Brotteaux. Le groupe Paris Society porté par Laurent de Gourcuff est connu pour ses restaurants aux vues et terrasses dans des lieux emblématiques comme Bonnie (au sommet de la Tour Morland à Paris), Monsieur Bleu (au Palais de Tokyo à Paris), Perruche (sur le toit du Printemps à Paris), ou encore Le Piaf Megève. Sa stratégie ? Ancrer des restaurants sur le patrimoine culturel.

Des plats à partir de 34 euros

A Lyon, la maison des ventes Aguttes a attiré l'œil du dirigeant. L'enseigne CoCo prévoit une capacité de 500 couverts, dont 200 à l'intérieur et 300 en terrasses. Sur le modèle de CoCo à Paris, la plupart des plats avec viandes ou poissons, à savoir le poulet rôti sauce foie gras et truffe melanosporum, sont facturés plus de 34 euro, sans compter l'accompagnement, purée de pommes de terre, sucrine, ou gratin dauphinois, soit au minimum dix euros de plus. Les salades sont à partir de 26 euros et les entrées sont à plus de 17 euros.

La décoration des lieux sera imaginée par l’architecte d’intérieur Corinne Sachot, déjà à l’origine de la décoration intérieure du restaurant à Paris. CoCo devrait intégrer plus de 80 personnes pour constituer son équipe.

CoCo Paris (Léna Jaud) CoCo Paris (Léna Jaud)