Lyon : l'ouverture des Halles du Grand Hôtel-Dieu repoussée d'une semaine

Alors qu'elles devaient ouvrir ce mercredi, les neuf maisons des Halles du Grand Hôtel-Dieu n'accueilleront leur premier visiteur que le mercredi 19 décembre prochain à 9h.

Le deuxième ventre de Lyon ne se dévoilera pas cette semaine. Les Halles du Grand Hôtel-Dieu qui devait ouvrir leurs portes ce mercredi 12 décembre vont décaler l'inauguration d'une semaine. Un changement dû à un retard sur la fin du chantier. Le choix a donc été fait par les neuf maisons qui seront présentes dans ces halles de différer l'ouverture. Les visiteurs pourront parcourir ce nouvel espace à partir de 9h mercredi 19 décembre prochain.

Parmi ces neuf maisons, on retrouvera Pignol le pâtissier, Pozzoli le boulanger, Trolliet, le boucher, Vianey le poissonnier, La Mère Richard la fromagère, Le Théodore le restaurateur, Voisin le chocolatier, Guyot, le caviste et Cerise et Potiron le primeur. L'investissement total pour ce projet a été de 2 millions d'euros.