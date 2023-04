Le meilleur croissant d'Auvergne-Rhône-Alpes est lyonnais

L'apprenti boulanger récompensé défendra les couleurs de Lyon en finale nationale.

Ils étaient 18, tous apprentis boulangers, préalablement sélectionnés et âgés de moins de 20 ans. Venus des quatre coins de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les candidats devaient réaliser une fournée de croissants jugés sur trois critères, maîtrise des produits, présentation et qualités organoleptiques.

Parmi eux, deux candidats ont été sélectionnés pour poursuivre l’aventure lors de la finale nationale du meilleur croissant au beurre d'Is igny des 9 et 10 mai 2023 en Normandie, sous la houlette de Julien Abourmad (chef pâtissier de The French Bastards, la boulangerie parisienne qui fait fureur), parrain de cette 18ème édition.

Vincent Dirlande (SEPR, L'Ecole des métiers, Lyon 3e), 1er prix, et Quentin Maljournal (Espace formation des métiers et de l'artisanat, Bourgoin-Jallieu), 2e prix, devront d’abord confectionner douze croissants et une viennoiserie revisitée selon un thème imposé.

Le croissant, viennoiserie préférée des Français !

La confection d’un croissant ne nécessite pas moins de 12 étapes réparties sur 6 heures de travail.