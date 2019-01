La France, championne du monde des traiteurs au Sirha, à Lyon

La France vient de remporter la coupe du monde des traiteurs (International Catering Cup), ce samedi soir à Lyon, à l'occasion du Sirha.

Lors de cette grande finale, 12 équipes dont la France, la Belgique, la République Tchèque, le Luxembourg, l’Italie, Singapour, le Vietman, le Bresil, le Mexique, les Etats-Unis et pour la première fois la Hongrie et la Russie se sont affrontés pour remporter le titre de Meilleur Traiteur du Monde 2019, en faisant preuve de technique, créativité et savoir-faire.

C'est la France qui a décroché cette 6e édition, devant Singapour, très grosse surprise (3e en 2017) et le Luxembourg.

L'équipe de France, composée du trio Philippe Brizet (Bordeaux), Laurent Pizano (Bordeaux), Jean-Marie Gautier (Biarritz) - succède à l'équipe suisse, championne du monde 2017.

Au menu de cette édition 2019 :

- Entrée : Le canard et son foie gras

Nouveauté - L’assiette de dégustation sera composée de 4 entrées : 2 froides, 2

chaudes.

- Poisson chaud : Truite portion soufflée et sa sauce d’accompagnement

- Plat chaud : Carré de cochon farci laqué et son cromesquis avec sauce et garniture

- Dessert : Le chocolat – mangue en version entremets et soufflé

Nouveauté - L’assiette de dégustation sera composée d’un soufflé individuel chaud

et d’une part d’entremets froid

Jeudi matin, les équipes avaient rendez-vous à Metro Limonest pour choisir la composition du panier de fruits et légumes pour la réalisation des garnitures d'accompagnement. 30 minutes et encadré par le jury de travail lors avec un budget autorisé de 100€ maximum. Lyon Capitale était sur place et peut assurer de la très grande qualité des produits.

A lire demain : l'interview de Xavier Leguilenel, directeur des achats France de Metro.