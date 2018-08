L'Institut Paul Bocuse s'implante en Sibérie

À travers la gastronomie lyonnaise, Paul Bocuse est immortel, son Institut continue d'exporter l'excellence dans le monde entier. Cette fois-ci, il brave le froid : l'établissement va ouvrir des formations en Sibérie.

À partir de septembre 2019, l'Institut Paul Bocuse proposera des formations à l'Université Fédérale de Sibérie. Ainsi, les étudiants de la ville de Krasnoïarsk en Russie pourront suivre un cursus "Arts culinaires et Management de la Restauration" durant trois ans. L'accord vient d'être signé entre Dominique Giraudier, directeur général de l'Institut et Vladimir Kolmakov, recteur de l'Université Fédérale de Sibérie. L'Institut Paul Bocuse est déjà présent sur six autres campus dans le monde dont le Japon, la Corée du Sud ou bien encore Singapour.