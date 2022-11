Grandes sagas d'entreprises. Bernollin : “Le bonheur est dans la cuisine”

L’un des plus anciens cuisinistes de France. L’entreprise Bernollin, née à Anse, et aujourd'hui déployée à Lyon, est spécialisée dans la conception de cuisines haut de gamme sur mesure depuis 1884.

Il vous reste 66 % de l'article à lire.

Article réservé à nos abonnés. Connectez vous si vous êtes abonnés

OU

Abonnez-vous

Tout est parti d’un petit atelier de menuiserie installé à Anse, paisible cité d’à peine 2 000 âmes, située à une trentaine de kilomètres au nord de Lyon, aux portes du Beaujolais.Enfant du pays, Louis Bernollin crée en 1884 sa petite entreprise de “Réparations de literie, Sommiers & Meubles, Planchers & Parquets, Travail à façon”. Il profite du bois de la scierie voisine Bertrand, fondée un demi-siècle plus tôt, et dont l’implantation, à proximité de la confluence de l’Azergues et de la Saône, permet son approvisionnement en bois par flottage depuis les forêts du département du Rhône, du Jura et des Vosges.Le petit atelier propose alors des travaux d’ébénisterie en tous genres, en témoigne une facture de l’époque : “Passé 4 heures pour faire le poulailler de Jean-Marie Monnery” pour 240 francs (du temps du franc germinal, première monnaie définie par un poids de métal fixe, et première fois que la valeur de la pièce est indiquée sur le revers). En 1909, l’atelier possède quatre établis, attestant de l’importance de l’entreprise. Anse payera un lourd tribut pendant la Grande Guerre, l’activité de Bernollin se diversifiera... sur les cercueils.Charpente et rougets de roche de BocuseEn novembre 1939, Philibert Bernollin, alors membre du conseil d’administration du comité d’entraide aux familles nécessiteuses des mobilisés, également musicien dans la fanfare des pompiers d’Anse, prend la suite de son père et projette l’entreprise familiale dans l’univers de la charpente – les toits des maisons environnantes n’ayant pas résisté aux bombardements massifs des Allemands. Son fils, Roger, lui succédera et, au tout début des années 70, Jean-Louis Bernollin, fils de Roger, prendra les rênes de l’entreprise.