Le Refugee Food Festival : neuf adresses lyonnaises ouvrent leur cuisine à des chefs étrangers du 9 au 19 juin. De quoi faire voyager les lyonnais à travers des saveurs venues d'ailleurs.

"Grâce au pouvoir universel de la cuisine, le projet a trois objectifs principaux : faire évoluer les regards sur le statut de réfugié, faciliter l'insertion professionnelle des réfugiés dans la restauration et faire découvrir des saveurs et talents venus d'ailleurs. "

Comme chaque année, pour honorer la Journée mondiale des réfugiés, le Refugee Food Festival met les petits plats dans les grand un peu partout en France, et notamment à Lyon du 9 au 19 juin, pour donner un coup d'éclat aux chefs venus de pays en guerre.

Pour sa 7e édition, le festival investit de nouveau les restaurants lyonnais pour des dîners à plusieurs mains.

"Après une année tristement marquée par la prise de Kaboul en août 2021 et le début de la guerre russo- ukrainienne fin février 2022, explique les organisateurs, le festival culinaire engagé aura cette année une résonance particulière."

À partir du 9 juin

Brasserie Tom & Co : vente d'une d'une bière aux influences afghanes avec Sadia Hessab

51 rue des Capucins (1er arrondissement)

Vendredi 10 juin

Les Mauvaises Herbes : déjeuner avec Olha Kruchak (Ukraine) de 12h à 14h

3 rue du Jardin des Plantes (1er arrondissement)

Lundi 13 juin

Café Somos : déjeuner avec Awa Sylla (Côte d'Ivoire)

84 rue Boileau (6ème arrondissement)

Mercredi 15 & Jeudi 16 juin

Belle Lurette : déjeuner avec Layal Khateeb (Syrie)

34 rue de la Claire (9ème arrondissement)

Jeudi 16 juin

36 Le Cosy : dîner avec Sadia Hessabi (Afghanistan) de 20h à 22h30

36 rue du Mali (4ème arrondissement)

Vendredi 17 juin

Les Petites Cantines : atelier de cuisine avec Varvara Tamanova (Ukraine) de 9h30 à 12h

37 rue Saint-Pierre de Vaise (9ème arrondissement)

Dimanche 19 juin

Heat : déjeuner de clôture avec Layal Khateeb (Syrie), Sadia Hessabi (Afghanistan), Djamila Noukhaec (Tchétchénie) et Olha Kruchak (Ukraine) de 11h à 14h, suivi d'ateliers !

70 quai Perrache (2ème arrondissement)