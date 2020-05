Culina Hortus à Lyon : élu meilleur restaurant végétarien du monde

Coup de coeur épicurien 2018 de Lyon Capitale, le restaurant Culina Hortus domine la planète végétarienne.

Lundi 4 mai, cinquante jours après l'arrêté de fermeture des 1 719 restaurants lyonnais, une nouvelle redonne un peu d'air frais à une table lyonnaise. Culina Hortus, restaurant végétarien de la rue de l'Arbre Sec (Lyon 1er), vient de se voir distingué du titre de "Meilleur restaurant végétarien du monde".

L'annonce a été faite de Bruxelles ce matin, en visioconférence, par Franck Fol, célèbre cuisinier belge de "Chef des Légumes" qui établit, chaque année, le Top 100 mondial des restaurants végétariens.

"Adrien Zedda n'a peut-être pas trente ans, mais il peut déjà se considérer comme l'un des meilleurs chefs de légumes au monde. Chez Culina Hortus, il transforme les légumes en un véritable festin avec une créativité exceptionnelle, ce qui donne des plats raffinés, bien équilibrés, sains et surtout délicieux." a déclaré Franck Fol.

La classement de We're Smart® Green Guide 2020 recense pas moins de 1 000 restaurants de 43 pays, classés de 1 à 5 radis, selon la quantité de légumes qu'ils utilisent dans leurs plats. Culina Hortus, était directement entré à la 77e place du classement l'année dernière avec 4 radis. Il est donc passé n°1 avec 5 radis.

Culina Hortus partage le prix avec le restaurant londonien Vanilla Black.

De son confinement à la campagne, Adrien Zedda a salué le "combat" que le chef belge (également président de l'association des Maîtres cuisiniers de Belgique) mène pour le végétal dans les cuisines du monde entier.

Traditionnellement organisé le premier jour de la Semaine des Fruits et Légumes 2020, l'événement de lancement de l'édition du We're Smart® Green Guide 2020 s'est exceptionnellement tenu en ligne en raison de la crise COVID-19, une crise qui oblige le monde à repenser ses modes de production et de consommation.

Entré en 2019 dans le classement, Culina Hortus accède donc cette année au titre suprême.