Burger King en livraison à domicile avec Deliveroo à Lyon et Paris

Dans la guerre de la livraison à domicile des repas, c'est la carte des restaurants proposés qui permet de faire la différence. Uber Eats s'était démarqué en signant McDonald's, Deliveroo contre-attaque et propose désormais la livraison des produits de Burger King dans 34 villes de France dont Lyon, Bordeaux, Marseille et Paris. Les clients pourront ainsi commander le célèbre Whopper et être livrés à domicile par des auto-entrepreneurs de moins à en moins à vélo (lire ici).