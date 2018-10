Après Lyon Capitale, le Gault & Millau récompense La Mutinerie

Le jeune chef de La Mutinerie (Lyon 6e), Nicolas Seibold, vient d'être distingué par le Gault & Millau. Lyon Capitale en avait fait sa révélation culinaire de l'année il y a quelques mois.

Après Grégory Stawowy (Le Suprême), Florent Poulard (Monsieur P) et Fernanda Ribeiro (Le Cosy) l'année dernière, un Lyonnais se distingue cette année dans la nouvelle édition du Gault & Millau. Il s'agit de Nicolas Seibold, 25 ans, chef de La Mutinerie, rue Bugeaud, dans le chic 6e arrondissement.

Le cuisinier est l'un des 31 "Jeunes talents" du guide gastronomique 2019.

Dans l'édition de Lyon Capitale de septembre, nous avions fait du cuisinier "l’une des grosses révélations culinaires de l’année". Nous écrivions alors : "il y a des tête-à-tête culinaires qui vous bousculent. Des émotions qui vous submergent. D’autant plus fortes qu’elles dépassent le beau et la technique. Cette rencontre vous cueille comme ça, sans prévenir." Pour nous, Nicolas Seibold "s’affranchit des codes et s’affiche en rebelle plus qu’en sage héritier du polyptyque Pic-Alleno-Rieubland-Têtedoie (La Dame de Pic, Pavillon Ledoyen, Le Negresco, Têtedoie et Arsenic) chez qui il a puisé son inspiration."

Une cuisine de fond ferrée à l’instinct, un accélérateur de particules, un tremplin sensuel, loin des effets de mode.

Dans un dossier sur la nouvelle scène culinaire lyonnaise que nous avons récemment publié, Nicolas Seibold a évidemment toute sa place. C'est avec des chefs de cette trempe que Lyon est en passe de devenir un hotspot de la scène culinaire internationale, sa cuisine étant une grande ligne de force de la cuisine contemporaine made in Lyon.

Voici l'article dans son intégralité :