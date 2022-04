“Faire campagne jusqu’au bout”, promet Thomas Rudigoz (LREM) - (vidéo)

Thomas Rudigoz, député LREM de Lyon, est l’invité de 6 minutes chrono. Il évoque la campagne présidentielle d’Emmanuel Macron.

Dans la dernière ligne droite de la campagne présidentielle, Lyon Capitale donne la parole aux représentants lyonnais des douze candidats à la fonction suprême. Ce jeudi, nous recevons Thomas Rudigoz, député LREM de Lyon.

À quelques jours du premier tour de l’élection présidentielle, Thomas Rudigoz se méfie de tout excès de confiance dans les rangs de la majorité présidentielle. “J’étais persuadé que nous aurions une campagne où il faudrait aller chercher les votes les uns après les autres. Je ne me fiais pas aux sondages. Nous sommes dans un débat projet contre projet. Il faut faire campagne jusqu’au bout”, pointe le député lyonnais.

Thomas Rudigoz revient aussi sur la présentation d’un programme jugé trop libéral et que le candidat a tempéré lors de son meeting du 2 avril : “Emmanuel Macron a reprécisé des choses. Sur le RSA, la question n’est pas de faire des travaux d’intérêt général. Pareil pour les enseignants où il y a une forme d’incompréhension”. Le député lyonnais amorce aussi la campagne de second tour : “Emmanuel Macron l’a souvent dit : son principal adversaire c’est l’extrême droite et Marine Le Pen est une candidate d’extrême droite”.