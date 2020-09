A Lyon, des restaurants proposent des menus à moitié prix

Pendant deux mois, 45 restaurants lyonnais offrent une réduction de -50 % sur leur carte dans le cadre de l'opération "Retournons au restaurant".

Ce ne sont pas forcément les plus connus, ceux qui font la fourchette et le couteau de la gastronomie lyonnaise. Pourtant, pendant soixante deux jours, à compter de jeudi 17 septembre, ils vont proposer une ristourne de -50 % sur leur carte.

C'est le spécialiste de la réservation de restaurants en ligne, TheFork (anciennement LaFourchette) qui lance l'événement "Retournons au restaurant". "En analysant la tendance des précédentes initiatives menées en France, offrir une remise de 50 % multiplie par 4 les réservations des restaurants participants pendant la campagne si on compare aux non participants. Un effet multiplicateur qui monte à 5,5 pour les restaurants proposant une offre spéciale pour la première fois. L’étude de ces mêmes données révèle que même en appliquant des réductions, les restaurants participants augmentent leur marge brute globale de 8 %." explique doctement le site, propriété de Tripadvisor, la plus grande plateforme de voyage au monde.

En France, près de 2 000 restaurants participent à l'opération. A Lyon, ils sont 45.

Parmi eux, de la cuisine française, fusion, chinoise, africaine, espagnole, japonaise, créole, etc. Pour en citer quelques-uns : L'Hibiscus, Carlita, Bistrot Zakka, Burger & Wine,

Le Cintra, La Table Wei, L'Atelier des Saveurs, La Tâche...

L'opération se déroule du jeudi 17 septembre au mardi 17 novembre.

Pour bénéficier de l'opération à -50 %, il faut passer par le site de réservation en ligne TheFork, cela va s'en dire.

Certains esprits chagrins diront que Lyon Capitale fait de la pub pour le site américain. On préfère dire qu'on vous fait profiter de menus pas chers.

La liste complète des restos de Lyon à -50 % ici.