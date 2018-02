À Lyon et à Bron, 400 livres circuleront à bord des tramways T2 et T5

Pour lancer la 32e édition de la fête du Livre de Bron, plus de 400 livres seront déposés dans les rames des tramways T2 et T5 à destination des usagers ce lundi matin.

Eliot LUCAS Tramway à l'arret Perrache, 2015

Se plonger dans une nouvelle le temps d'un trajet, découvrir un roman pour l'emmener avec soi ou s'émerveiller par la lecture d'une poésie. Dès 5 heures ce lundi matin, plus de 400 livres issus de la bibliographie des auteurs présents ces dernières années à la Fête du livre de Bron seront déposés dans les rames des tramways T2 et T5. Réalisée en partenariat avec TCL et avec la complicité des conducteurs de tramway, l'action vise à ce que les livres se découvrent, s'échangent et se transmettent. Une opération qui marque ainsi le lancement de la 32e édition de la Fête du Livre de Bron, qui se tiendra du 7 au 11 mars à l'Hippodrome de Parilly. Un festival de littérature contemporaine cette année programmée en différents rendez-vous thématiques : "La littérature est un sport de combat", "Usage(s) du monde", "Penser l'époque", "D'autres vies que la sienne", "Journée de Réflexion", "Prix des Lecteurs", et "Littérature jeunesse". Un rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir de nouveaux talents.

