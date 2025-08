Lyon : une qualité de l’air moyenne ce mercredi 

La qualité de l’air est moyenne ce mercredi 6 août à Lyon grâce au léger voile nuageux qui traverse le ciel.

Grâce aux nuages et au vent, la qualité de l’air est moyenne ce mercredi 6 août Lyon. La pollution aux multi-polluants et à l’ozone sera la plus importante au cours de la journée, mais sans grande conséquence.

Pour le reste de la région, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes précise : "La baisse du vent sera plus favorable à l’accumulation de l’ozone mais les températures en légère baisse avec un ciel voilé par endroits devraient limiter sa formation. La qualité de l’air pourrait être moyenne à dégradée".