François d'Haene : champion du monde de l'Ultra-Trail World Tour

François d'Haene, l'ultra-trailer/vigneron du Beaujolais, vient d'être sacré champion du monde d'ultra-trail, pour la deuxième fois. Ils sont 4 Aurhalpins dans le top 15.

©Tim Douet

Officiellement, il fallait attendre la dernière course du circuit pour dévoiler le nom des champions de l'Ultra-trail World Tour (l'Ultra-Trail Cape Town, en Afrique du Sud, en décembre).

Officieusement, on connaissait déjà leurs noms. Il s'agit, chez les hommes, de François d'Haene et, chez les femmes, de la Suissesse Andrea Huser.

Pour l'ultra-trailer/vigneron du Beaujolais, c'est son deuxième sacre, après celui de 2014 (la première édition de l'Ultra_trail World Tour date de cette même année). Pour la Suissesse, infirmière dans un centre de réadaptation, elle grimpe quant à elle, d'une marche, après sa deuxième place, l'année dernière, derrière la semi-pro franco-suisse Caroline Chaverot.

En fait, grâce à sa victoire sur l'UMTB de cet été, François d'Haene était intouchable. Le coureur du Team Salomon avait cumulé suffisamment de points (2 000) pour ne pas être inquiété (à vrai dire, l'UTWT n'était pas son objectif, cerise sur le gâteau donc). Les sept courses restantes n'offraient pas assez de points et n'accueillaient pas assez de pointures en lice pour l'UTWT pour pouvoir défaire l'ordre mondial.

Pour Andrea Huser, l'affaire était également pliée depuis l'UTMB, qu'elle terminait 2e derrière l'Espagnole Nuria Picas.

3 Aurhalpins dans le top 15

Derrière Francois d'Haene, ils sont trois ultra-trailers de la région Auvergne-Rhône-Alpes à entrer dans le top 15 de l'Ultra-Trail World Tour : à la 6e place, le Drômois Benoit Girondel qui a remporté, en octobre, contre toute attente la très technique Diagonale des Fous et à la 12e place, le Jonageois Fabien Antolinos, vainqueur, en juin, du North Face Lavaredo Ultra-Trail.

En étant un peu chauvin, on ajoutera à cette liste Le Jurassien Xavier Thévenard, natif de Nantua et aujourd'hui résident à Jougne, dans le Doubs, qui se classe 8e, après ses régulières 3e et 4e places au Madeira Island Ultra-Trail et à l'UTMB.

"Un bon millésime" dirait le vigneron des Pierres Dorées, François d'Haene !