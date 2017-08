En short et baskets, il tente l'ascension du mont Blanc...et disparaît

Le peloton de gendarmerie de haute-montagne de Chamonix a lancé, mercredi 16 août, un appel à témoin suite à la disparition d'un trailer dans le massif du Mont-Blanc... Le 21 juin, l'ultra-trailer Kilian Jornet postait une vidéo de son ascension du mont Blanc en short et en baskets.

"Il serait parti en short et en baskets". Joint par téléphone, le peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM) de Chamonix a précisé à Lyon Capitale l'appel à témoins qu'il a lancé mercredi 16 août en fin de matinée. Un homme de 46 ans, 1m80 pour 75 kilos, cheveux bruns et courts, serait parti mardi 15 août du parking de Crozat, à Bionnassay, pour faire l’ascension du mont Blanc, via ascension normale du Goûter. Il aurait pris le départ en "mode trailer, en short et en baskets". Comme Kilian Jornet, l'un des meilleurs ultra-trailers mondiaux avec le beaujolais François d'Haene, qui le 21 juin dernier publiait sur sa page Facebook une vidéo live : "c'est assez fou d'être ici au sommet du mont Blanc en tee-shirt et short à 4 810 mètres !". On le voit marcher sur l'arête sommitale. Et même repartir en courant... où on le voit saluer une cordée de trois alpinistes.

Alors que l'Ultra-trail du Mont-Blanc - qui est au trail ce que la Diamond League est à l'athlétisme - débute le 28 août prochain à Chamonix (8 000 coureurs sont attendus), les esprits semblent s'échauffer et les performances ultra-terrestres de Kilian Jornet stimuler à outrance certains trailers inconscients.