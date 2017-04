Champions Cup : Gerland en configuration maximale pour ASM-Leinster ?

La demi-finale de la Champions Cup entre Clermont et la province irlandaise du Leinster aura lieu le 23 avril au Matmut Stadium Gerland.

© Tim Douet Le stade de Gerland avant le premier match du Lou.

Lyon est décidément devenu une ville importante pour la plus importante compétition de rugby européenne. Après une finale disputée au Parc OL en 2016, la demi-finale entre Clermont et Leinster aura lieu cette année dans l'autre stade de la ville : Gerland. Après sa victoire ce dimanche contre Toulon l'ASM a validé son ticket pour affronter la province irlandaise le dimanche 23 avril à 16h15 à Lyon.

Ouverture de la billetterie ne fin de semaine

La billetterie ne devrait pas être ouverte avant la fin de semaine. "L'EPCR, qui est l'organisateur discute toujours avec Clermont", explique le LOU Rugby. Pour obtenir des places, plusieurs options seront possibles : directement sur le site internet du Lou, dans les points de vente habituels, mais aussi sur les sites internet de l'ASM et du Leinster qui auront un quota en fonction de l'affluence attendue.

Justement, pour l'occasion, la disposition du stade pourra être modifiée par rapport au format Top 14, indique le LOU Rugby : "On ne sait pas encore quelle sera la configuration. Si l'on débâche seulement les virages inférieurs, elle sera de 32 000 et en débâchant l'intégralité des virages, cela fera environ 42 000 places".

Une première qui en annonce d’autres ?

Ce match Clermont-Leinster sera aussi le premier événement sportif d’ampleur, autre que les matchs du Lou, organisé au Matmut Stadium Gerland, depuis la reprise en main du stade par le club d'Olivier Ginon. Pour autant, il se pourrait que ce ne soit pas le dernier, confie le club : "On a le savoir-faire pour, donc ce n'est pas exclu et on pourra le refaire."