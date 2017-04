Mercato : Jetro Willems (PSV) dans le viseur de l'OL

Pour se renforcer au poste de défenseur gauche, l’OL envisagerait de recruter le néerlandais Jetro Willems l’été prochain.

© DR Jetro Willems

Ce sera l'un des chantiers de l'été pour l'OL. Si la paire de défenseurs centraux Mammana/Diakhaby semble être l'avenir de l'OL, le club de Jean-Michel Aulas va devoir se renforcer au poste de latéral gauche. Le polonais Maciej Rybus recruté l'été dernier n'a pour le moment pas convaincu et les dirigeants souhaiteraient selon l'émission Téléfoot recruter le néerlandais Jetro Willems (23 ans) du PSV Eindhoven. Un latéral puissant et rapide qui viendrait faire la paire avec son compatriote batave Memphis Depay sur l'aile gauche de l'OL. Deux joueurs qui se sont côtoyés plusieurs années à Eindeoven -Memphis Depay y a joué jusqu’en 2015- et en sélection nationale. Willems serait estimé à 10 millions d’euros.

