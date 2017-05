Sondage : à Villeurbanne, Bonnell devance largement Vallaud-Belkacem

Un sondage Ifop-Fiducial pour Lyon Capitale, Sud Radio et Le Journal du Dimanche donne Bruno Bonnell vainqueur des élections législatives à Villeurbanne. Il remporterait très largement le match qui l'oppose à Najat Vallaud-Belkacem qui redonne des couleurs au PS mais dans des proportions encore insuffisantes.

L'effet Najat Vallaud-Belkacem existe bien à Villeurbanne. Mais il est loin d'être suffisant pour enrayer la dynamique En Marche. C'est le principal enseignement d'un sondage Ifop-Fiducial pour Lyon Capitale, Sud Radio et le Journal du Dimanche. Dans une circonscription historiquement favorable au Parti Socialiste, l'ancienne ministre de l'Education nationale de François Hollande serait battu par Bruno Bonnell, le chef d'entreprise investi par En Marche, mouvement dont il est le référent départemental. Et ce au premier comme au second tour. Si les intentions de vote en restaient là, le 11 juin, Bruno Bonnell recueillerait 30% des suffrages, Najat Vallaud-Belkacem 19%, Laurent Legendre (la France Insoumise) 17%. La candidate des Républicains, Emmanuelle Haziza (13%) et celui du Front National, Stéphane Poncet (12%), seraient dans l'incapacité de se maintenir au second tour.

Najat réveille les socialistes, La France Insoumise décroche

© Tim Douet Bruno Bonnell / Najat Vallaud-Belkacem.

Bruno Bonnell qui s'est lancé en politique à la création d'En Marche, il y a à peine un an, est donc en passe de réussir son pari. La candidature de Najat Vallaud-Belkacem engendre toutefois un sursaut du PS à Villeurbanne. Au premier tour de l'élection présidentielle, Benoît Hamon avait obtenu 9,15% des voix. L'ancienne ministre de l'Education nationale obtiendrait, d'après notre sondage, deux fois plus de suffrages. La France Insoumise résiste, elle, difficilement à l'effacement de l'effet Mélenchon. Le candidat de la gauche radicale arrivait en second position avec 26,48% des voix au soir du premier tour à Villeurbanne. Laurent Legendre le candidat des Insoumis n'obtiendrait que 17% des suffrages. Une partie des électeurs de Jean-Luc Mélenchon se reporterait sur la candidature de Najat Vallaud-Belkacem (25%). En revanche, la candidate socialiste ne ramène pas suffisamment au bercail les sympathisants PS qui se sont laissés séduire par Emmanuel Macron (13%). Les électeurs de 2012 de Pascale Crozon, la députée PS sortante qui veut transmettre le relais à Najat Vallaud-Belkacem, penche plus vers Bruno Bonnell aujourd'hui (41% contre 34% pour la candidate du PS). Bruno Bonnell surfe lui la dynamique Macron (76%) avec un socle électoral enfin stable. Il bénéficie à plein d'une candidate des Républicains en grande difficulté à Villeurbanne. 17% des électeurs de François Fillon se reporterait sur lui.

Bonnell en ballotage très favorable

Au second tour, deux scénarios ont été testés. Le candidat d'En Marche l'emporte dans les deux. À 60% contre 40% face à Najat Vallaud-Belkacem. À 62% contre 38% face à Laurent Legendre (France Insoumise). Une triangulaire n'a pas été testée mais elle déboucherait, selon toute logique, sur le même verdict. Bruno Bonnell réalise un carton plein, au second tour, les électeurs de droite (98%) et d'extrême-droite (74%). La personnalité de Najat Vallaud-Belkacem, figure honnie des années Hollande chez Les Républicains comme au Front National, en est plus certainement la cause que les premiers bénéfices de la recomposition politique engagée par Emmanuel Macron.

Etude réalisée par l'Ifop-Fiducial pour Le Journal du Dimanche, Sud Radio et Lyon Capitale

Echantillon : L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 601 électeurs, extrait d’un échantillon de 777 personnes, représentatif de la population de la 6e circonscription du Rhône âgée de 18 ans et plus.

Méthodologie : La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par quartier.

Mode de recueil : Les interviews ont été réalisées par téléphone du 16 au 18 mai 2017.