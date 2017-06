Villeurbanne : il diffuse des images pédopornographiques sur Internet

Deux hommes ont été signalés par la plateforme Pharos, pour avoir proposé cinq images à caractère pédopornographique en téléchargement.

©Tim Douet

Deux Villeurbannais de 53 et 54 ans ont été interpellés ce lundi à 8h40. Il avait fait l'objet d'un signalement sur la Plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements (Pharos), qui récolte les témoignages de faits ou contenus pédophiles et pédopornographiques, racistes, faisant l'apologie du terrorisme ou les arnaques financières sur Internet. Ainsi, la plateforme a signalé qu'un des deux hommes avait proposé cinq images à caractère pédopornographique en téléchargement. L'enquête a permis de mettre le deuxième individu hors de cause. Il a été laissé libre. Le premier individu a reconnu les faits et sera présenté au parquet ce mardi pour "détention et diffusion d'images à caractère pédopornographique".