Rhône : un train percute une voiture sur un passage à niveau

Un train a percuté ce samedi soir un véhicule bloqué sur un passage à niveau à la sortie de Civrieux-d’Azergues. Aucun blessé n’est à déploré.

© Tim Douet

L’histoire aurait pu virer au drame. Ce samedi à 20 heures, une personne âgée a perdu le contrôle de son véhicule, bloqué sur un passage à niveau à Civrieux-d’Azergues. Des témoins ont à peine eu le temps de sortir la conductrice de sa voiture que le signal sonore de la barrière retentit pour avertir de l’arrivée d’un train. Quelques instants plus tard, une locomotive en provenance de Lyon et à destination de Roanne percute l’arrière de la voiture immobilisée. Gendarmes et secours arrivent rapidement sur place : la conductrice indemne est prise en charge, et aucun passager du train n’a été blessé lors de l’incident. Après avoir constaté les dégâts et en accord avec les gendarmes, la SNCF autorise la locomotive à repartir sur le coup de 22 heures pour atteindre Lozanne et permettre aux passagers de rejoindre leur destination en bus.