Le CRCM du Rhône condamne l’attentat de Marseille

Le conseil régional du culte musulman a dénoncé dans un communiqué l’attentat de Marseille qui a fait deux victimes dont une lyonnaise, ce dimanche midi, gare Saint-Charles.

© AFP Azzedine Gaci et Kamel Kabtane

Dans un communiqué, le conseil régional du culte musulman (CRCM) adresse "toutes [ses] condoléances aux familles touchées par ce crime horrible" après l'attentat au couteau qui a fait deux victimes ce dimanche midi gare Saint-Charles à Marseille. "Deux jeunes compatriotes viennent d’être assassinées par un individu mû par une idéologie mortifère. Au travers de cet acte horrible, c’est notre pays tout entier qui vient une fois de plus d’être touché dans sa jeunesse", ont écrit conjointement Kamel Kabtane, le recteur de la grande mosquée de Lyon, Azeddine Gaci, le recteur de la mosquée de Villeurbanne, et Benaïssa Chana qui préside le CRCM rhônalpin.

"Cet acte barbare, s’il nous répugne, nous inquiète par le mode opératoire utilisé pour assassiner nos deux compatriotes", poursuivent-ils. Les trois signataires de ce communiqué lancent également un appel à "tous les Français, quelle que soit leur origine ou leur religion, à se mobiliser ensemble pour dénoncer ces actions barbares, qui ensanglantent notre pays, mais aussi pour ne pas tomber dans les travers dans lesquels l’auteur ou ses commanditaires voudraient nous entraîner".

L'attentat de Marseille a coûté la vie à deux cousines âgées de 17 et 21 ans. La plus âgée des deux était étudiante en école d'infirmière à Lyon et vivait à Rillieux-la-Pape. Le terroriste a été tué sur place. Il aurait été arrêté à Lyon vendredi pour un simple vol à l'étalage avant d'être relâché. Daesh a revendiqué l'attentat.