Que faire à Lyon le jour de la Saint-Sylvestre ?

En cette dernière journée de 2017, alors que les vacances scolaires battent leur plein, que faire à Lyon ce dimanche ? Voici quelques pistes offertes par Lyon Capitale. Au programme, exposition de poison, balade culturelle, soirée théâtrale et fête au bord du Rhône.

© Blaise Adilon Marco Godinho / Hector Zamora – Forever immigrant / Synclastic/Anticlastic.

Découvrir le monde empoisonné de l’exposition Venenum

Le musée des Confluences reste ouvert ce dimanche, et propose à ses visiteurs de découvrir l’exposition Venenum qui met à l’honneur le poison et son histoire, louvoyant entre outil de défense et moyen de pouvoir. Un atelier à la fin de la visite permet aux plus hardis de tester certaines recettes… À leurs risques et périls.

Visiter une dernière fois la Biennale de Lyon 2017

Plus que quelques jours avant que ne s’efface la 14e édition de la Biennale “Les mondes flottants”. Autant en profiter, et faire un tour à la Sucrière et au musée d'Art contemporain pour en admirer une dernière fois les œuvres. (Art. corrigé à 14h18)

Attention, l'exposition ferme exceptionnellement à 17h ce dimanche.

Passer le réveillon au théâtre

Pour fêter son 17e anniversaire, la salle du n0mbril du m0nde promet un Nouvel An sous le signe du théâtre. Si les places pour Pièce montée sont toutes réservées, les curieux peuvent se rabattre sur la comédie d’enquête à la Monthy Python Si on allait au ciné.

Rendez-vous à 18h, 19h30, 21h et 22h30, 1 place Chardonnet. Réservation par téléphone au 04.72.07.04.44.

Entamer le réveillon avec le sourire

Ceux qui souhaitent entamer la nouvelle année le sourire aux lèvres peuvent se laisser tenter par la programmation du café-théâtre Les Tontons Flingueurs. Trois stand-up sont prévus : Trop conne, trop conne de Lisa Chevalier, où la jeune femme retrace ses périples et échecs amoureux, Nous les hommes, où Didier Nathan tente de survivre à son divorce et Jim fait son burnes out, où le jeune comédien fait le point sur la politique, le sexe et la religion. Tout un programme.

12 rue Romarin. Prix selon les spectacles. Réservation sur tontonsflingueurs.com

Profiter de la nuit du Nouvel An sur une péniche

Quai Victor-Augagneur, les péniches La Plateforme, Le Volle Petrol et le Palais de la Mutualité seront ouvertes toute la nuit pour les amateurs de salsa, d'électro latino et de reggaeton. L’occasion à ne pas manquer d’entamer la nouvelle année en dansant.