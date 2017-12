Ça s’est passé un 15 décembre : la soierie s’installe à Lyon

De l’inauguration de la ligne ferroviaire Lyon/Saint-Etienne à la création de Rillieux-la-Pape, Lyon Capitale se remémore les faits qui ont marqué les 15 décembre lyonnais au fil des siècles.

© DR Soierie à Lyon

1314 - Charte de l'archevêque Pierre de Savoie, acceptant et authentifiant la cession à l'abbé de la Chassagne, l'abbé de Hautecombe, de l'oeuvre du pont du Rhône avec ses droits et ses charges, y compris l'hôpital ( = Hôtel-Dieu).

1466 - Louis XI offre au consulat d'installer à Lyon l'industrie de la soie.

1572 - En vertu de l'édit d'Amboise de janvier et sur l'ordre de la Sénéchaussée, le consulat désigne "six bourgeois de la police" composant un "Bureau de la Police" : métiers, et subsistances, ordre public.

1622 - Arrêt du Conseil exemptant les habitants de Lyon du droit du huitième, pour le vin de leur cru au détail.

1793 - Exécution du vicaire général Thomas Merle de Castillon.

XIXe : premier train entre Lyon et Saint-Etienne

1832 - Ouverture de la ligne ferroviaire Lyon-St Etienne.

1837 - Prise d'habit des premières religieuses de St François d'Assise de la Tour Pitrat.

1849 - Thalberg donne à Lyon deux concerts, les 15 et 20 décembre.

1858 - Arrêté préfectoral plaçant le Jardin botanique, installé à la Tête d'or, sous la direction immédiate de l'Ingénieur en chef de la Ville (G. Bonnet).

1883 - Délibération du conseil général du Rhône, décidant de construire une École normale d'institutrices.

1899 - Exposition internationale du cycle, de l'automobile, et des industries qui s'y rattachent. Premier salon lyonnais de l'automobile, cours du Midi. Palmarès, le 7 janvier.

XXe : Naissance de Rillieux-la-Pape

1926 - Exposition des projets du 3e concours de la Société d'Embellissement de Lyon (utilisation des terrains militaires de la Part-Dieu).

1930 - Inauguration, dans la salle des Pas Perdus du Palais de Justice, d'un médaillon représentant l'ancien bâtonnier Charles Jacquier. A Caluire, place Castellane, sur la maison du Dr. Dugoujon, pose d'une plaque commémorant l'arrestation des chefs de la Résistance, dont Jean Moulin.

1955 - Le marché forain couvert de fin d'année se tient sur le cours de Verdun.

1972 - Arrêté préfectoral créant la commune de Rillieux-la-Pape, par fusion de Rillieux et de Crépieux-la-Pape.

1976 - Inauguration du nouveau pont Morand (pont du métro).

1978 - Le Premier Ministre (R. Barre) inaugure l'abattoir de Corbas : C.I.B.E.V.I.A.L. (Complexe International du Bétail et de la Viande).

Les commentaires de nos lecteurs les plus avertis quant à l'histoire de Lyon sont évidemment les bienvenus. Et pour poursuivre cette redécouverte de la ville à travers les siècles, rendez-vous sur le site des archives municipales.