Que faire avec vos enfants à Lyon pendant les vacances de Pâques?

Il n'y a pas que la politique dans la vie! Si nous sommes à une semaine du premier tour de l'élection présidentielle, c'est aussi le début des vacances de Pâques pour les enfants. Deux semaines pour souffler avant la dernière ligne droite et les grandes vacances d'été. Deux semaines pour s'occuper et s'amuser aussi. Lyon Capitale a sélectionné pour vous quelques idées de sorties en famille pendant cette quinzaine d'avril.

Musique

Auditorium de Lyon, en partenariat avec l'Institut Lumière

Petite taupe mais grand orchestre! Le petit animal mis à l'écran par le tchèque Zdenek Miler a repris vie en 2007 et la sortie d'une compilation de courts-métrages réalisés entre 1968 et 1975. Un film diffusé sur l'écran de l'Auditorium de Lyon. La musique sera alors improvisée en direct à l'orgue et ponctuée de bruitages et des voix des différents animaux.

À partir de 3 ans. Le 19 avril à 10h, 15h et 17h. 16 euros pour les adultes, 5 euros pour les enfants. Infos ici.

Human Jukebox au Périscope

Mettre à disposition des instruments de musique durant une boucle jouée non-stop par des musiciens, tel est le principe de cet human jukebox. Les enfants peuvent laisser faire leur imagination, guidés par les membres du collectif L'Affect pour la prise en main des différents outils électroniques.

À partir de 8 ans. Le 19 avril à 16h. 5 euros. Infos ici.

©Brigitte Pougeoise Kalifourchon

Théâtre

Petit Théâtre de Gadagne

Un manège d'ombres, tel est le spectacle proposé. "Kalifourchon" raconte l'ennui d'un petit âne qui va l'emmener

àsortir de son pré. Une adaptation fidèle du "Beau Chardon d’Ali Boron" de May d’Alençon, un classique des albums du Père Castor.

À partir de 3 ans. Le 20 avril à 10h30 et 16h30 et le 21 avril à 10h30. 10 euros pour les adultes, 8 euros pour les enfants. Infos ici.

Acte 2 Théâtre

On ne présente plus "Alice au pays des merveilles". L'oeuvre de Lewis Carroll est une nouvelle fois revisitée pour donner un cocktail étonnant mais toujours séduisant pour petits et grands.

À partir de 5 ans. Du 24 au 29 avril à 14h30. De 9 à 16 euros. Infos ici.

Ateliers

Musée d'histoire de Lyon

Après une courte visite dans les salles du musée évoquant la soie, les enfants participent à un jeu de rôle pour aborder l'histoire de la soie à Lyon et ses différents acteurs. Puis, place à la pratique ! Un atelier pour apprendre à manipuler un compte-fils et identifier les différents style de trames.

À partir de 7 ans. Le 19 avril à 14h. 8 euros. Infos ici.

Cinéma

Bob le bricoleur

Le plus célèbre bricoleur chez les enfants fait son retour sur grand écran. À partir du 22 avril, suivez les aventures de Bob et les Mégamachines. L’occasion parfaite de vivre en famille la première séance au cinéma des tout-petits dans une salle à la lumière tamisée et avec un niveau sonore ajusté.