Ani, le poisson selon le créateur d'Imouto

Après Oto Oto et Imouto, Gaby Didonna ouvre Ani, un restaurant de poisson typé club berlinois qui promet de faire parler de lui dans le quartier du Palais de Justice.

©Lyon Capitale

"Gaby Didonna a les coudées franches. Et les idées larges." C'est par cette phrase que nous avions commenté, en mars 2016, le restaurant Imouto de la rue Pasteur dans le petit Chinatown lyonnais.

Aujourd'hui, le trentenaire franco-vietnamien, héritier de l'une des trois familles qui ont de l'emprise sur le quartier chinois de la Guillotière, ouvre son troisième restaurant.

©Lyon Capitale

Après le petit frère (Oto Oto) - un bistrot japonais aux p'tits oignons, ou plutôt aux p'tites (nouilles) udons, la spécialité - et la petite soeur (Imouto), "une cuisine sage, posée et sans bluff, à la double culture française et asiatique", écrivions-nous fin 2013, c'est au tour du grand frère, Ani en japonais, de faire parler de lui.

Déco sans décoffrage, façon Berlin ou New York. Murs apparents bruts. Graffitis. Suspensions contemporaines.

Et assiettes signées Bernardaud.

Émincés de bar et shiitaké, ciboulette, fleur du Vietnam, ail, basilic thaï et sauce Nuoc mam. Filet de maquereau, jus de viande, betterave rouge, épinard et radis.

Un combo franco-nippon envolé, hyper sophistiqué et sacrément rafraîchissant dans le quartier.

On promet d'ores et déjà une belle aventure à ce grand frère.

Menus 23 et 32€